Ilnapolista.it - Un ex arbitro di Eccellenza: «Un mio assistente denunciò spintoni e altro. Il giudice sportivo gli chiese di ritrattare»

Federico De Rossi, exdie Serie C (nelle vesti di), dal 1990 al 2006. Ha smesso per diverse ragioni, tra queste la troppa violenza contro gli arbitri. Al Messaggero racconta la sua esperienza con la divisa da direttore di gara.L’ex: «Il problema è nei vertici federali, non tutelano gli arbitri»Quante ne ha viste quando arbitrava?«Di violenze consumate per fortuna non ne ho avute, ma in due circostanze c’è mancato davvero poco. Erano tesserati, mai dagli spalti».A quei tempi la violenza era di versa?«Direi di no, nulla è cambiato. Il problema è nei vertici federali, a livello regionale e nazionale, che non tutelano gli arbitri, soprattutto i più giovani».«Pure ai miei tempi si fermavano i campionati per una giornata, vedo che il rimedio non è efficace.