Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale Lunedì 9 Dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno tanta paura oggi a Firenze in tutta la città metropolitana per un drammatico boato è venuto stamattina presto ad andare a fuoco uno stabilimento Eni che si trova a Calenzano a poche centinaia di metri dalle abitazioni una nuvola di fumo Sì e poi levata nella zona grande paura tra la gente centinaia di telefonate vigili del fuoco Sul posto 118 e tutte le forze dell’ordine il bilancio parla di 2 morti 9 feriti e 3 dispersi le porte di posizione civile sono impegnate sul campo senza sosta gli esseri malattia misteriosa in Congo è arrivato un primo bilancio dello MS Tra il 24 ottobre il 5 dicembrela zona sanitaria Repubblica Democratica del Congo ha registrato 406 casi di una malattia non diagnosticata tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti i decessi sono stati 31 il segnale all’organizzazione della sanità La maggior parte dei casi riguarda bambini di età sotto i 5 anni l’aria e rurale remota con accesso ulteriormente ostacolato dalla stagione delle piogge il bilancio ufficiale rischia quindi di essere ancora approssimativo Intanto è stato ricoverato nei giorni scorsi a Luca ai giardinetti un uomo di rientro dal Congo che presentava sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile la malattia che sta colpendo la regione del paese africano il paziente è stato ricoverato nell’ospedale San Luca l’uomo rientrato a Lucca lavora in Kong a 700 km dalla zona dove è stato documentato il focolaio aveva febbre e anemia ma ad oggi non c’è pericolo di contagio in US e hanno ritirato stamattina hai campione del paziente ricoverato campioni prelevati fanno sapere punti sanitarie saranno analizzati dall’istituto superiore della sanità che mi ama l’argomento gli Stati Uniti la girandola nato se non trattati ingiustamente l’avvertimento arriva da Donald Trump intervistato dai poi parlando di Ucraina dice possibile che riduca gli aiuti a Kiev dal suo Social tutto il presidente eletto americano ha scritto dell’incontro con Denise chi vuole trattare con mosche la tregua duratura e ieri a Parigi a margine dell’atto per la riapertura di notre-dame centro del primo faccia a faccia di meloni con il Tycoon è stata una piacevole occasione di dialogo ha scritto la premier bocche cucite però a Palazzo Chigi tra i temi non si escludono Ucraina e Tina meloni ha visto oltre Trump anche elon musk chiusura l’ultima notizia vince ancora con te le votazioni Bise sulle modifiche dello Statuto Ieri sera sono andata provate Dagli iscritti al Movimento 5 Stelle Quanto prende da fonti il quorum si è attestato intorno al 65% superando Ricordami alle 7 pronti quello della volta precedente grande 61% le modifiche approvate anche l’eliminazione del del garante con te scrive il MoVimento 5 Stelle Ari votato in massa Questa è lunga dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli in cui tutti contano davvero ora si volta pagina era l’ultima notizia Grazie per averci seguito li uso tornano alla prossima e di più In collaborazione con Agenzia Italia Stampa