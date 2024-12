Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale giorno dalla redazione dalla parte di Francesco Vitale Marco he-man e Ribelli e guidi.it l’amica che annunciano l’inizio di una nuova era in Serie A dopo 50 anni di governo del partito bar i leader dei sordi al Giovanni si inginocchia e Bacia la terra il futuro Il nostro dottore caduto e questa è una vittoria per tutta la nazione slamic dichiarato un coprifuoco di 13 ore feste saccheggi aspettata la Banca Centrale il regime di Assad è finito il resto è fuggito Monster con i familiari la loro asilo politico biden azad deve essere portato da latte alla giustizia e pulito le forze di terra e israeliani sono entrati in Serie A per la prima volta dalla guerra dello yom kippur dell’ottobre 1973 per stabilizzare il controllo dell’area di confine dei miliziani nelle ambasciate anche quella italiana cercavano uomini del regime 6 anni dice l’ambasciatore articulo il governo lavora per la sicurezza degli italiani libro in Giordania chiudono i confini perché l’ho detto possibile arrivi dalla rotta balcanica vince ancora con te sulle modifiche dello Statuto sono state approvate Dagli iscritti al Movimento 5 Stelle A quanto si apprende da fonti del MoVimento 5 Stelle qua ormai siete stati intorno al 65% superando ricordano le quello che La volta precedente che era del 61 per le modifiche provate anche l’eliminazione del ruolo del grande il MoVimento 5 Stelle arrivo tardi in Master detto come te Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti ostacoli qui tutti come te davvero ora si volta pagina gli Stati Uniti lasceranno la nato se non trattare ingiustamente l’avvertimento che arriva da un’altra intervistato dai bisinews poi parlando di Ucraina è possibile che riduca gli aiuti a Kiev dal suo Social Truth il presidente eletto americano scritto dell’incontro con Grace chi vuole trattare con maschera scegliere Parigi a margine della cerimonia per la riapertura di Notre Dame c’è stato il primo faccia a faccia di meloni con il Tycoon è stata una piacevole occasione di dialogo ha scritto la premier Black di te però a Palazzo Chigi tra i temi non si escludono crine Medio Oriente Gina meloni ha visto anche lormac ricoverato nei giorni scorsi a Lucca è già dimesso un uomo di rientro dal Congo che stava sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile alla malattia che sta colpendo la regione del paese africano il paziente è stato ricoverato nell’ospedale San Luca di Lucca dal 22 novembre al 3 dicembre giorno in cui è stato dimesso perché guarito l’uomo rientrato a Luca lavora in Congo a 700 km dalla zona dove è stato documentato il focolaio aveva febbre anemia ma ad oggi non c’è pericolo di contagio quanto afferma Spartaco sani responsabile della malattia infettiva dell’ospedale Lucchese pagine la tempesta dell’Immacolata convento intenso bufere di le montagne pioggia mareggiate acqua alta a Venezia sta flagellando l’Italia da nord a sud Come previsto dal giorni dai metrology Molte zone distanti sempre rinvio delle iniziative previste per la giornata Delle Orate cambio delle manifestazioni legate all’inizio delle festività natalizie maltempo previsto anche oggi con allerta Gialla in 10 regioni era il giorno è su parte dell’Emiliagna e in Calabria Sport Lando Norris McLaren ha vinto il GP di Abu Dhabi ultima gara stagionale di Formula 1 consegnare il mondiale costruttori alla sua scuderia che non lo vinci dal 1998 alla Ferrari non sono bastati per una rimonta in extremis il secondo posto di Carlo slide e il terzo di Charles Leclerc che la partita in ultima fila festa Italia agli europei di Italia con Nadia battocletti yeman Crippa è tutta la squadra di varie categorie Serie A La Lazio vince a Napoli 1-0 la Fiorentina batte il Cagliari 1-0 Verona Empoli 1 a 4 due a due e noi per il momento ci fermiamo qui Ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa