Lapresse.it - Ucraina, Zelensky riceve a Kiev il leader della Cdu Friedrich Merz

Il candidato alla cancelleriaGermana per il partito conservatore Cdu,, è arrivato a sorpresa adove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyrha affermato di voler sfruttare la visita per informarsi “sulla situazione attualedifesa di questo Paese” e assicurare il continuo sostegnoGermania. Arrivato in treno dalla Polonia, ha affermato di voler “aiutare questo Paese martoriato a continuare a difendersi dall’aggressione russa”. In un post su X ha scritto: “La guerra indeve finire il prima possibile. Solo se l’saprà difendersi, Putin avvierà i negoziati”. Finora, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è rifiutato di inviare ai missili a lungo raggio Taurus, ripetutamente richiesti.ha detto ai giornalisti ache, se verrà eletto a febbraio, cambierà questa decisione.