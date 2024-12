Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Zelensky vuole la pace”

Il presidente ucraino Volodymyrfare la, non abbiamo parlato dei dettagli ma pensa che sia il momento, e Putin dovrebbe pensare che è il momento perché ha perso, quando si perdono 700mila persone, è il momento”. Lo ha detto il presidente eletto Usa Donaldin un’intervista telefonica con il New York Post, riferendo degli incontri avuti in Francia in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame. “È una novità, (ndr.)avere un cessate il fuoco”, ha detto il tycoon.“Non finirà finché non ci sarà una”, ha proseguito, riferendo di aver parlato condi come porre fine alla guerra, che va avanti dal 2022. “Sto formulando un concetto su come porre fine a questa ridicola guerra”, ha dichiarato ancora.