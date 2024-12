Quotidiano.net - Trump a Parigi: negoziati per la pace in Ucraina, un passo avanti nei conflitti globali

Può darsi che il mondo non "sia impazzito", come ha detto. Di sicuro qualcosa si è sbullonato, e non è cinico rimpiangere la stabilità di mezzo secolo di guerra fredda, quando il Muro di Berlino reggeva gli equilibri: "buoni" di qua, "cattivi" di là, ognuno al suo posto, come amava ricordare Andreotti. Di guerre adesso ce ne sono ovunque. E quella "calda" dell’, nel cuore dell’Europa, molto probabilmente non è neppure estranea ai fuochi che a seguire si sono accesi in Medio Oriente, fino alla Siria. Certo, nel vertice all’Eliseo tra Macron, Zelensky e il prossimo presidente Usa, non sono state gettate le basi per unarapida e possibilmente equa in questa madre di tutti i. Figuriamoci, ma per essere solo un re in attesa di incoronazione,qualcosa di positivo ha mosso.