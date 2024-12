Torinotoday.it - Troppi criminali tra clienti: disposta la chiusura per otto giorni di un bar a Torino Aurora

Leggi su Torinotoday.it

Su decisione del questore Paolo Sirna, gli agenti del commissariato di polizia Dora Vanchiglia hanno chiuso per, a partire da venerdì 6 dicembre 2024, il bar Cecchi, situato nell'omonima via di, per la durata di. Il provvedimento nasce da ripetuti controlli.