Vicenzatoday.it - Trieste come la corazzata Potemkin?

Leggi su Vicenzatoday.it

dopo ogni batosta che si rispetti arriva il momento per leccarsi le ferite, propedeutico a quello successivo di riprendere la battaglia. Io non so se Stefano Vecchi sia già iscritto alla categoria degli allenatori che non sbagliano mai. Spero di no, perché lo considero oltre che davvero.