Agrigentonotizie.it - Tre anni dopo la strage di Ravanusa “Preghiera per il ricominciamento” nei luoghi della tragedia

Leggi su Agrigentonotizie.it

Mercoledì sarà la giornata del ricordo. Anzimemoria di quanto accaduto l'11 dicembre 2021 a. La comunità si incontrerà per celebrare una messa commemorativa delle dieci vittime che hanno perso la vita.la messa la comunità si ritroverà in via delle Scuole, luogo