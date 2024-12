Ravennatoday.it - Travolta mentre attraversava la strada: muore una donna di 63 anni

Leggi su Ravennatoday.it

Tragedia nella prima serata a Massa Lombarda. Unaha perso la vita in un incidentele che si è verificato intorno alle 19,30 in via Zaganelli. E' qui che una, sotto la pioggia battente, stava attraversando la, all'altezza dell'intersezione con via Mentana, quando è stata.