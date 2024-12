Tragico scontro in A1 fra due auto e un furgone | due morti e un ferito grave

Leggi su Corrieretoscano.it

BARBERINO DEL MUGELLO –incidente stradale sul trattostradale della A1 all’altezza di Barberino del Mugello. Per cause al vaglio della Polstrada si sono scontrate duee unnella corsia in direzione nord dell’strada. È stasto necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il soccorso alle persone rimaste bloccate all’interno degli abitacoli per poi affidarli all’esame e alle cure dei sanitari.Due uomini sono, unè stato portato d’urgenza all’ospedale, cinque persone sono risultate ferite lievemente.Per permettere i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere la strada, con i conseguenti disagi per la circolazione.