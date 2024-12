Lanazione.it - Tragico incidente sull’A1, tre morti. Chiuso il tratto tra Calenzano e il bivio per la Direttissima

Firenze, 9 dicembre 2024 – Tre persone sono morte in untra un camion e tre auto che si è verificato sulla A1 nelfiorentino (al chilometro 264) in direzione nord. Trae ilper la A1verso Bologna è stata disposta la chiusura del. All'interno delil traffico è bloccato con 5 chilometri di coda. In una nota, Autostrade per l’Italia consiglia “ai soli veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria a, di seguire le indicazioni per Croci die rientrare in autostrada a Barberino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.