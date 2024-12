Reggiotoday.it - Tragico incidente a Verona, travolto da un'auto è morto il giornalista reggino Carbone

È Luigi, 53enne, originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria la vittima di unmortale avvenuto ieri a, è statointorno alle ore 17 in via Bonfadio, da un’condotta da un 86enne. La pioggia, e la scarsa visibilità, secondo quanto riporta.