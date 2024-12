Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 19:00

Luceverdeveri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata interna tra salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina coda trattino uscita velocità su tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense è la 24Teramo e proseguendo rallentamenti da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi lavori di notte su via Casilina tra Viale Palmiro Togliatti e via del Grano in questa direzione da queste sere fino al 21 dicembre in fasce orarie a21se chiusure temporanee dove necessario ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito