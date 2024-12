Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni Al momento abbiamo incolonnamenti da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni a rallentamenti in carreggiata sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi sempre sulla tangenziale per lavori fino al 13 dicembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense Largo Passamonti sia in entrata sia in uscita lavori di notte anche su via Casilina tra Viale Palmiro Togliatti e via del Grano in questa direzione da questa sera e fino al 21 dicembre fascia oraria 21/6 chiusure temporanee dove necessario e fino al 6 gennaio per migliorare e velocizzare l’accesso alle vie del centro storico Sono in servizio anche quest’anno le due linee bus gratuite free uno è free 2 ma da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate strategiche lungo il percorso In collaborazione con Luce Verde infomobilità