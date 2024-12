Ecodibergamo.it - Tifosi del Real Madrid il 10 dicembre in piazzale Alpini: possibili disagi in centro

Leggi su Ecodibergamo.it

INFO DI SERVIZIO. Il 10è una giornata sportiva importante per Bergamo: il big match contro ilè previsto per le 21. Già delle 13 ispagnoli saranno riuniti in, incittà.