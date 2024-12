‘The Art in Motion Museum’ la rete di ricarica diventa museo a cielo aperto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Incentivare la mobilità elettrica attraverso l'arte. Con il progetto 'The Art inMuseum', Plenitude trasforma la propriadiin un: tre artisti italiani hanno firmato opere d’arte uniche che saranno esposte su colonnine diposizionate in 13 Comuni sul territorio nazionale. Il progetto di public .L'articoloArt in, ladiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.