Casertanews.it - Terremoto nel casertano, il presidente dell'Ingv svela le cause

"Tutto l'Appennino è in estensione e di eventi sismici come questo ce ne sono circa duecento in Italia all'anno di magnitudo tra 3 e 4". Lo riferisce ilCarlo Doglioni che spiega ledelregistrato in mattinata nel, con epicentro a Roccamonfina.