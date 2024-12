Quotidiano.net - Terremoto a Caserta: scossa di 3.6 a Roccamonfina

, 9 dicembre 2024 – Undi magnitudo 3.6 ha colpito la provincia diintorno alle 7.33 di questa mattina. Il sisma si è registrato a una profondità di 2 chilometri nei pressi di. A localizzare laè stata la Sala sismica Ingv-Roma. Da quanto emerge, ad avvertirla sono stati anche i residenti di Giugliano e Secondigliano, in provincia di Napoli. Il sindaco di Sessa Aurunca ha ordinato la chiusura delle scuole per permettere una verifica delle strutture. “Il nostro territorio è stato interessato da un evento sismico. Per garantire la sicurezza di tutti e consentire agli uffici preposti di effettuare i rilievi necessari sulle strutture scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi”, si legge in un post su Facebook.