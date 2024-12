Ternitoday.it - Ternana, ancora movimento in via della Bardesca: Giuseppe D’Aniello ai saluti

Leggi su Ternitoday.it

Non si fermano le novità in casa. Dopo l’ennesimo botta e risposta sul progetto stadio-clinica tra il Comune di Terni e Stefano D’Alessandro, presidenteCalcio, altra notizia giunge nel pomeriggio di lunedì. Ai, infatti, il direttore, tornato in via.