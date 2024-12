Lanazione.it - Tentato furto al "Maremà". Presa un donna

A notare il suo atteggiamento sospetto sono state le commesse del negozio all’interno del centro commerciale ", così hanno avvisato il personale della vigilanza privata interna e da loro è partita la segnalazione al "112" facendo arrivare le "Volanti" della Polizia. E’ quanto accaduto intorno alle 18.30 di ieri all’interno del centro commerciale cittadino dove i poliziotti (nella foto) sono dovuti intervenire a causa delcommesso da unain uno dei negozi della galleria. Dopo i controlli effettuati con la responsabile del punto vendita per capire cosa mancasse dagli scaffali, laè stata identificata e poi accompagnata in Questura per ulteriori accertamenti.