Tangenti al funzionario Enel in cambio di appalti milionari | chiusa l’indagine Valcart in 4 verso il processo

Rogno. Corruzione aggravata, turbativa d’asta, truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono questi i reati contestati dalla Procura di Novara – che per competenza territoriale aveva ricevuto gli atti dai colleghi di Brescia – sul presunto giro diche secondo gli inquirenti ladi Rogno, azienda bergamasca che si occupa di rifiuti, versava con uno “stipendio” mensile di 5mila euro a un dipendente didistribuzione (società estranea ai fatti) per ottenere in anticipo informazioni suglipubblici vincendo così sistematicamente sui concorrenti. Ed è stato proprio un imprenditore bresciano nel 2021, denunciando il “sistema”, a far scattare l’inchiesta che a inizio anno aveva portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di 450mila euro.Come riposta l’Ansa, i pm di Novara – che hanno ereditato le indagini coordinate dal magistrato della Procura di Brescia Marzia Aliatis – hanno firmato la chiusura indagine che riguarda il patron di, il bresciano 54enne Sergio Bava, attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora.