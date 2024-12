Genovatoday.it - Superenalotto, messo a segno un '5' da 33mila euro

La Liguria sorride con il. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrato a Casarza Ligure, in provincia di Genova, un '5' da 32.984,80presso il Bar Tabacchi La Ruota in piazza della Vittoria.L'ultimo '6' da 89,2 milioni diè stato centrato il 15 ottobre 2024.