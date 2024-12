Ilfoglio.it - "Sui taxi Salvini mente sapendo di mentire. Pronti a scioperare". Parlano gli Ncc

Leggi su Ilfoglio.it

"Se le cose restano così, a gennaio noi siamo finiti: non riusciremo più a lavorare. Per questo il 12 dicembre scenderemo in tutte le piazze d'Italia". Lo dice al Foglio Leonardo Giammarino, rappresentante del servizio di Noleggio con conducente (Ncc) di Federnoleggio e Confesercenti, commentando il decreto interministeriale firmato il 26 ottobre scorso da Matteoe Matteo Piantedosi, ministri dei Trasporti e dell'Interno. Lo sciopero sarà a oltranza, ovvero fino a quando il governo non modificherà il nuovo decreto: "Chiediamo un nuovo tavolo per la riforma totale di una legge vecchissima che risale al 1992". La normativa entrerà in vigore a gennaio e prevede in particolare per gli Ncc un nuovo strumento: il foglio di servizio elettronico. Per ogni corsa, l'autista dovrà riportare gli estremi del conducente e del cliente, la targa del veicolo e i dati relativi alla partenza e all'arrivo (luogo, data e chilometri) su una piattaforma digitale.