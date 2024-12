Lapresse.it - Sudcorea: inquirenti chiedono divieto viaggio per presidente Yoon

Seul (), 9 dic. (LaPresse/AP) – Oh Dong-woon, procuratore capo dell’ufficio per le indagini per corruzione dei funzionari di alto rango afferma di aver ordinato agli investigatori di chiedere undiper ilno,Suk Yeol. L’ordine si inserisce nel quadro dell’inchiesta sulla tentata adozione della legge marziale nel Paese. Oh ha tuttavia precisato che ildinon è stato ancora imposto.