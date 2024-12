Ilgiornale.it - Strucchi, un Vermouth da manuale

Paolo Dalla Mora ha ripubblicato in copia anastatica il libro scritto da Arnaldoai primi del Novecento e dedicato al vino fortificato e aromatizzato torinese. E vi ha affiancato quattro prodotti dedicati allo studioso, unRosso, unBianco, unDry e un Bitter, per trasformare il Negroni, il Milano-Torino o il Martini in un viaggio nel tempo