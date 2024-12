Iltempo.it - Spiragli di luce per la fine dei cantieri per il Giubileo: tutte le date delle riaperture

Piazza dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini, sarà inaugurata il 30 dicembre, ma la parte vicino a piazza della Repubblica e al Planetario già il 22 dicembre. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un'audizione alla commissione capitolina. Gualtieri ha spiegato che il ritardo è stato dovuto anche a problemi di approvvigionamento dei materiali per la scelta di utilizzare la basaltina di Bagnoregio anziché il cemento. «Il problemaforniture è stato risolto con un grande lavoro», ha sottolineato il primo cittadino. Per Piazza Pia l'inaugurazione era prevista per il 20 dicembre, tuttavia, «per far partecipare anche il governo», il Campidoglio ha deciso di spostarla al 23 dicembre mentre ha anticipato quella di piazza Risorgimento, che sarà «semi pedonale, verrà eliminata la funzione di rotonda della piazza per aumentare l'area pedonale».