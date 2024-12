Ilrestodelcarlino.it - Sotto il segno di Bucarelli e Parrillo, loro i due dobermann

Maretto 5 Entra in campo quando va tutto bene per Torino e tutto male per la Vuelle. Ed anche lui finisce nel cono d’ombra chiudendo i suoi 8 minuti con 0 punti ed un solo tiro tentato.8 "C’è un ladro in giardino, liberate il". Perché ci voleva uno come lui che si è agganciato alla caviglie di Montano per limitare i danni grossi che stava facendo il play di Torino (5 su 6 nelle bombe). Non solo quello perché poi mette dentro anche un paio di bombe pesantissime, e quella del supplementare ha tagliato le gambe agli ospiti. Chiude con 1 su 2 dae 3 su 4 da fuori. ha anche 4 assist. Imbrò 6 Non ha incantato ma ha tenuto in mano la squadra. Nel finale un paio di buone bombe ma anche un paio di tiracci che non prendono nemmeno il ferro. Ha fatto vedere di meglio: chiude con 0 su 1 dae 3 su 8 dalla distanza.