Dday.it - Sonnet Echo 20 in prova, la docking Thunderbolt 4 super-potente che tutti i notebook vorrebbero

Leggi su Dday.it

20 connessioni diverse tutte in unacompletissima, che integra anche un alloggiamento per un SSD M.2: si collega solo il cavo4 (compatibile anche con USB-C) e rete, monitor e tutte le periferiche di questo mondo sono immediatamente connesse. Un vero sogno peri possessori di(ma non solo).