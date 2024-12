Oasport.it - Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris vince il bronzo di strappo ai Mondiali nei -59 kg!

Si apre con una bella soddisfazione l’avventura della Nazionale italiana diai Campionati2024, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028., la prima azzurra a salire in pedana (nei prossimi giorni toccherà anche ad Oscar Reyes Martinez e a Giulia Miserendino), si è confermata nuovamente un’ottima interprete dell’esercizio diaggiudicandosi un preziosodi specialità nella categoria fino a 59 kg grazie ad una terza e ultima prova valida da 99 kg (a 3 lunghezze dal suo record italiano).La 25enne lombarda, reduce dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha evidenziato poi i suoi limiti nell’esercizio di slancio non andando oltre i 111 kg sollevati in prima prova (nulli i due tentativi successivi a 116 kg) e scivolando all’ottavo posto assoluto con 210 kg di totale (il suo primato nazionale è di 217 kg).