Oasport.it - Snowboardcross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Cervinia: Moioli sogna in grande

Dopo un lungo letargo, sta finalmente per cominciare ladel2024-2025 dicon il primo appuntamento della stagione in programma sulle nevi ditra venerdì 13 e sabato 14 dicembre. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nella tappa di casa del circuito maggiore per iniziare nel migliore dei modi la corsa alla Sfera di Cristallo.Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha diramato le convocazioni per l’appuntamento inaugurale didel, selezionando 13 uomini: Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Matteo Menconi a cui si aggiungono per l’occasione i componenti della squadra B Luca Abbati, Matteo Rezzoli, Filippo Ferrari, Federico Podda, Giovanni Di Mola, Tommaso Costa, Octavian Buda e Federico Casi.Nazionale italiana ambiziosa anche al femminile con la stella Michelae con la giovanissima classe 2008 Lisa Francesia Boirai, ma saranno presenti in gara aper il debutto stagionale del circuito maggiore anche le ragazze della squadra B Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner.