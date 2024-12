Avellinotoday.it - Skincare e inverno, i consigli per proteggere la pelle dal freddo

Leggi su Avellinotoday.it

Ad ogni stagione la giusta. Non tutti sanno che quando le temperature si abbassano occorre cambiare i prodotti che si utilizzano per la detersione e l'idratazione della, prediligendo prodotti che siano in grado di contrastarne la secchezza. Dal detergente alla crema da notte.