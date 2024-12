Lapresse.it - Siria: Ue, per ora non ci sono condizioni per rimpatri sicuri

Bruxelles, 9 dic. (LaPresse) – “Siamo convinti che la maggior parte deini nella diaspora abbia sognato di tornare nel loro paese, come ho detto in precedenza, e ora la situazione attuale è davvero di grande speranza, ma anche di grande incertezza. Spetterà a ogni individuo e a ogni famiglia decidere cosa desidera fare, tuttavia, per il momento, sosteniamo, in linea con l’Unhcr, che non cileper, volontari e dignitosi in”. Lo ha detto il portavoce del Servizio per l’Azione esterna dell’Ue Anouar El Anouni nel briefing quotidiano con la stampa.