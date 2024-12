Siria, Tajani “Da ribelli messaggi positivi. Sospese procedure visti”

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Da parte nostra c’è grande attenzione sulla: i primi segnali non sono negativi, perchè pare che iche hanno preso il potere vogliono mandareall’Occidente. Vedremo come proseguiranno nei prossimi giorni le loro iniziative, ma vogliamo essere ottimisti”. Così il ministro degli Esteri Antonioa Cinque minuti. “Quelli che hanno rubato le automobili nell’ambasciata italiana di Damasco erano probabilmente delinquenti armati, che hanno colto l’occasione della rivolta contro Assad per entrare in ambasciata – aggiunge, – Abbiamo comunque deciso di lasciarla aperta, per seguire l’evolversi della situazione e dare un segno della presenza italiana in Medio Oriente: una parte degli italiani inè fuggita verso il Libano, altri hanno deciso di rimanere e li seguiremo attraverso l’unità di crisi.