Sbircialanotizia.it - Siria, si chiude era Assad: l’ultimo dittatore sopravvissuto alla Primavera Araba

Per quasi 14 anni, e grazie all'aiuto decisivo di Russia, Iran e Hezbollah, Bashar era riuscito a resistere non senza enormi difficoltà Il crollo indel regime guidato per 24 anni da Bashar al-, e prima ancora per quasi 30 anni dal padre Hafez, è l'ultimo colpa di coda della cosiddetta '', un .