Siria governo italiano | Resta presenza diplomatica a Damasco stop procedimenti per richieste asilo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei ministri, ha presieduto a Palazzo Chigi un vertice per valutare l’evoluzione della situazione in, le sue prime implicazioni e le relative misure da adottare. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "In un momento in cui i combattimenti ancora proseguono in .