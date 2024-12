Lapresse.it - Siria: Cremlino, parlaremo di nostre basi con chi sarà al potere

Leggi su Lapresse.it

Milano, 9 dic. (LaPresse) – È prematuro parlare di preservare lerusse a Khmeimim e Tartus, in, questo è un argomento da discutere con coloro che guideranno la. È quanto ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul se la Russia speri di mantenere la sua presenza militare a Tartus e Khmeimim. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È troppo presto per parlarne. In ogni caso, è un argomento da discutere con chialin. Ora vediamo che c’è un periodo di trasformazione, di estrema instabilità. Pertanto, ci vorrà del tempo. E poinecessaria una seria conversazione con coloro che saranno investiti del”, ha detto Peskov.