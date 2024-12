Siria attivista gruppo Raqqa | Non mi fido di al-Jawlani possibile ritorno Is

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Inc'è il rischio concreto di un "" del sedicente Stato islamico (Is), che potrebbe sfruttare il "vuoto di potere" per riaffermare il suo controllo su alcune zone del Paese. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Hussam Eesa, co-fondatore delis Being Slaughtered Silently', che denunciava i crimini compiuti dai seguaci .