Liberoquotidiano.it - "Sì, ti ho tradito": sciacallata di Report su Sangiuliano, la telefonata con la moglie

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chiede lei: “Io vorrei sapere il motivo per il quale me lo hai detto”. Risponde lui: “Te l'ho detto perché non stavo bene con me stesso, perché ho sbagliato”. Replica lei: “Perché avevi paura che qualcuno me lo venisse a dire. no, volevo capire, cosa ti ha spinto? Perché sennò me l'avresti detto prima. Perché questa ti ha mandato a cagare, vorrei capire quale altro motivo”. Ammette lui: “Mi ha mandato a cagare, sì.”. Le scuse sono doverose: qualche mese fa su Libero avevamo scritto che sul casosi era toccato il fondo, ma evidentemente eravamo stati accecati da un lampo di imperdonabile ottimismo. Non eravamo neanche in vista degli ultimi metri dell'abisso nel quale sta sprofondando il vilipendio del corpo dell'ormai ex ministro, travolto dal caso di Maria Rosaria Boccia. (.) Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.