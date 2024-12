Bresciatoday.it - Si schiantano un'auto e una moto: ragazzo in condizioni gravissime

Rianimato e intubato sul posto, un biker di 18 anni è stato soccorso dall'eliambulanza e portato in ospedale per il ricovero in codice rosso: è gravissimo.L'incidente è avvenuto verso le 14.40 di oggi, lunedì 9 dicembre, in piazza Umberto I a Pisogne. Per cause ancora da accertare, il giovane.