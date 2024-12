Oasport.it - Short track, World Tour Seoul 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 13 al 15 dicembre si terrà la quarta tappa deldi. I pattini veloci torneranno in scena nel massimo circuito internazionale e l’anello di ghiaccio sarà quello di(Corea del Sud). Dopo aver affrontato il terzo appuntamento a Pechino (Cina), gli atleti saranno impegnati in un altro fine-settimana asiatico.In casa Italia si vorrà fare meglio di quanto accaduto nel fine-settimana cinese. Mancata un po’ di concretezza tra le fila azzurre, in una situazione in cui anche la forma fisica non ottimale. Un scelta quella di essere maggiormente brillanti con le gare del nuovo anno di cui i selezioni della compagine tricolore avevano parlato all’inizio del massimo circuito internazionale.Tuttavia, si confida in un miglioramento delle prestazioni, specialmente in relazione agli assi del gruppo, Pietro Sighel e Arianna Fontana, poco fortunati nel loro incedere nella capitale cinese.