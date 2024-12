Temporeale.info - Sezze / Al via i lavori di riqualificazione del campetto di basket nel parco La Macchia

Leggi su Temporeale.info

– Hanno preso il via questa mattina idie messa in sicurezza del campo daall’aperto nell’area de La, su viale dei Cappuccini. A darne notizia è stato il sindaco di, Lidano Lucidi, che sin dal suo insediamento aveva sottolineato l’importanza di restituire quello spazio alla comunità setina. Proprio .L'articolo/ Al via idideldinelLaTemporeale Quotidiano.