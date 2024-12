.com - Serie A, ecco gli allenatori che rischiano di non mangiare il panettone

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sono finora quattro le panchine saltate inA. Il primo allenatore, in ordine di tempo, a ricevere il benservito dalla propria società è stato il 18 settembre Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma dopo la quarta giornata. Al suo posto arriva Ivan Juric ma anche lui durerà poco e i Friedkin lo solleveranno dall’incarico dopo la 12/a giornata il 10 novembre. Il giorno prima il Lecce aveva interrotto il rapporto con Ivan Gotti, sostituito da Marco Giampaolo. Ultimo in ordine di tempo il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, esonerato il 19 novembre, sempre dopo 12 giornate di campionato, con Patrick Vieira al suo posto. Ma quali sono gli altrichedi nonil? Il quinto allenatore inA potrebbe saltare nelle prossime ore, con Paolo Zanetti a forte rischio, dopo la sconfitta del suo Verona per 1-4 in casa con l’Empoli, che fa scendere gli scaligeri in 17/a posizione insieme al Como.