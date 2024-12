Sport.quotidiano.net - Senza storia. Il Tavernelle fa festa. Città di Castello piegato

4 CITTA’ DI: De Marco, Patrignani, Ceccarelli, Cerboni, Benda, Ibojo, Pieravanti, Barbarossa, Russo, Miccio, Governatori. A disp.: Ercolanoni, Mencarelli, Lucarelli, Andreoli, Vitali, Brilli, Bengala, Salvucci, Cardaioli. All.: Riberti. CITTA’ DI: Barbera, Tugliani, Djabar, Laurenzi, Fratini, Barbieri, Jusufi, R. D’Alessandro, Piselli, Osakwe, De Angelis. A disp.: Ricci, Spiritosi, Maouafiri, G. D’Alessandro, Cano, Matteini, Balocchi. All.: Mambrini. Arbitro: Giacometti di Gubbio (Armenia e Finori). Marcatori: 1’ pt e 23’ st Russo, 6’ st e 10’ st Governatori. Note: spettatori 150 circa. Ilrespira. Boccata d’ossigeno per la formazione di Riberti che conquista la seconda vittoria di fila e scala la classifica, portandosi al quartultimo posto con 13 punti, uno in meno del Pontevalleceppi.