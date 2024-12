Cesenatoday.it - “Scuola che risuona", un dialogo tra opportunità e sfide

Giovedì 12 dicembre alle 16,30 si svolgerà a Cesena presso la sala polifunzionale del ex-Macello (via Mulini 25) l’evento “che: quando stare bene è il primo passo per imparare", per iniziativa di CRIAD (unità operativa di Ser.In.Ar.), in collaborazione con l'Amministrazione.