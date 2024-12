Inter-news.it - Schick, il punto per Bayer Leverkusen-Inter: arrivano nuovi indizi

per quanto riguarda la presenza o meno di Patrickin. L’attaccante cieco ha saltato l’ultima sfida di Bundesliga.ULTIME – Cresce l’attesa per, match si giocherà domani sera alle 21 alla Bay Arena. I nerazzurri puntano nuovamente ai tre punti, per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Dal canto suo, ilè reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato, DFB Pokal e Champions League. Oggi è già vigilia, con la rifinitura dei tedeschi finita poco fa. Stessa cosa l’. Xabi Alonso, che parlerà in conferenza stampa alle 14.30, ha un dubbio da sciogliere in avanti che riguarda l’ex Serie A Patrick. Il ceco si è allenato con il gruppo.Le ultime superDUBBI – L’ex Serie A, che in campionato ha giocato con le maglie di Sampdoria e Roma, si era fatto male in coppa nella partita vinta dalcontro iln Monaco all’Allianz Arena.