Ilrestodelcarlino.it - Schianto in scooter, ferito un 17enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stava viaggiando in sella al suoquando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto in transito. L’incidente si è verificato ieri mattina in via Turati e ad avere la peggio è stato undi Montegranaro che si trovava al guida del mezzo a due ruote. Sul posto, allertati da un passante, 118 e Croce Gialla di Montegranaro che, vista la dinamica dell’incidente, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per Torrette: riscontrate fratture al bacino e al femore.