Cesenatoday.it - Schianto all'incrocio tra un'ambulanza e un furgone: due feriti gravi

Leggi su Cesenatoday.it

Brutto incidente poco prima delle 13 di lunedì in via Capannaguzzo a Cesena, all'con via Melona, che ha visto coinvolti un'e ungravemente i conducenti dei due mezzi, trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena, uno inl'altro in elicottero. Meno