Santucce Storm Festival premiati i vincitori della decima edizione Alan Friedman ospite d’eccezione

Arezzo, 9 dicembre 2024 – “Ci riempie di orgoglio essere arrivati alladel, un concorso letterario partito in punta di piedi e che negli anni sta riscuotendo sempre più successo”. Così l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, alla serata di premiazione del concorso letterario, tenutasi ieri pomeriggio al Teatro Mario Spina. La nuova giuria delcomposta da Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stefania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore ha premiato, per la sezione racconti, Giuseppe Romanelli con “La sindacalista e le fresie”, mentre per la sezione romanzo la vincitrice è stata Vincenza Lo Russo con “Le radici nell’acqua”. Menzioni speciali per otto dei venticinque finalistirassegna: Leonardo Zanelli, Lucia Morini, Lidia Marsili, Vincenzo Vinagli, Cinzia Corneli, Elisa Mariotti, Serena Savarelli e Barbara Quadernucci e i ragazzi del VI.