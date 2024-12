Romadailynews.it - Sanremo Giovani 2024. La semifinale domani sera su Rai2 e Rai Radio2

: laDodici artisti, sei sfide dirette per i sei posti di SaràDal Lazio in gara Angelica BoveDopo quattro appuntamenti e tante sfide dirette, martedì 10 dicembre con Alessandro Cattelan in secondata su Rai 2 (ma anche su Raie RaiPlay), i 12 finalisti didovranno sfoderare le proprie armi migliori per superare l’ultima prova e approdare alla finalissima di “Sarà”, in onda il 18 dicembre, dal Teatro del Casinò di, in primata su Rai 1. Ma solo sei di loro avranno questa chance.Unata al cardiopalma che vedrà protagonisti Angelica Bove, Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Questo e Quello, Selmi, Settembre, Tancredi, Vale Lp e Lil Jolie.A giudicarli sempre la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).